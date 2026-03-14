В Севастополе водитель иномарки во время тревоги «не заметил, как сбил» девочку на электросамокате

Сотрудники Госавтоинспекции Севастополя установили водителя, скрывшегося с места ДТП с пострадавшей несовершеннолетней

ДТП произошло 13 марта в 21:19 на дороге Севастополь- порт бухта Камышовая. Водитель, управляя автомобилем Toyota без регистрационных знаков, на пешеходном переходе сбил электросамокат Navee, которым управляла 15-летняя девочка и скрылся с места происшествия.

В момент столкновения ребенок был в мотошлеме, что позволило минимизировать травмы.

Сотрудники Госавтоинспекции Севастополя разыскали и установили личность водителя — им оказался 30-летний мужчина. Он пояснил, что из-за сигнала воздушной тревоги спешил и не заметил, что столкнулся с электросамокатом, о ДТП узнал от полицейских.

В отношении нарушителя автоинспекторы составили ряд административных материалов:

— «Оставление водителем места ДТП», влечет наказание в виде лишения права управления на срок до полутора лет или административный крест до 15 суток;

— «Нарушение ПДД РФ, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью», предусматривает штраф до 37000 рублей или лишение права управления на срок до двух лет;

— «Управление ТС без государственных регистрационных знаков», влечет наложение штрафа в размере 5000 рублей или лишение права управления на срок до трех месяцев;

— «Проезд на запрещающий сигнал светофора», назначено наказание в виде штрафа в размере 1500 рублей;

— «Нарушение правил расположения ТС», назначено наказание в виде штрафа в размере 2250 рублей.

Ольга Сурикова

Фото: Госавтоинспекция Севастополь