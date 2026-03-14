На Фиоленте появилось новое движение в экстремальном спорте

Смельчаки решили, что холодное море не повод отказывать себе в прыжках в воду. Они создали целую культуру клиф (скалы) культуры. Это прыжки в море с диких скал.
Еще участники движения называют себе «фиолентийцами», потому что для своего экстремального хобби выбрали именно скалы Фиолента.
Им скучно просто плавать в холодном море, поэтому оттачивают навыки прыжков по любой погоде. Пока что делают это для собственного удовольствия, а в планах на лето показательные выступления.
На видео новый стиль прыжков Dods diving
Напомним, летом 2025 года на Фиоленте утонул мужчина. Тело мужчины, которого нашли на глубине 5 метров в районе Фиолента, – путешественник и экстремал Кирилл Билицкий (Kirill Belitskiy).
Ольга Сурикова