На Фиоленте появилось новое движение в экстремальном спорте

Город
14-03-2026

Смельчаки решили, что холодное море не повод отказывать себе в прыжках в воду. Они создали целую культуру клиф (скалы) культуры. Это прыжки в море с диких скал.

Еще участники движения называют себе «фиолентийцами», потому что для своего экстремального хобби выбрали именно скалы Фиолента. 

Им скучно просто плавать в холодном море, поэтому оттачивают навыки прыжков по любой погоде. Пока что делают это для собственного удовольствия, а в планах на лето показательные выступления.

На видео новый стиль прыжков Dods diving 

 

Напомним, летом 2025 года на Фиоленте утонул мужчина. Тело мужчины, которого нашли на глубине 5 метров в районе Фиолента, – путешественник и экстремал Кирилл Билицкий (Kirill Belitskiy).

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 

Ольга Сурикова