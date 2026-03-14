Севастопольское отделение ЛДПР вручает нагрудный знак «Мать солдата»

14-03-2026

В Севастополе ЛДПР продолжает благородную миссию чествования женщин, чьи сыновья сегодня находятся на передовой, защищая рубежи нашей Родины.

В стенах городского отделения партии состоялась трогательная церемония: матерям, воспитавшим настоящих героев, были вручены нагрудные знаки «Мать солдата».

Эта высокая общественная награда, учрежденная Председателем ЛДПР Леонидом Слуцким, стала символом безграничной признательности за мужество, стойкость и ту незримую, но самую крепкую поддержку, которую матери дарят своим сыновьям.

Эти женщины — истинный тыл и нравственный ориентир, их ежедневный подвиг ожидания и веры заслуживает глубокого уважения и вечной благодарности от всех нас.