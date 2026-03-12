В Севастополе во время атаки ВСУ снова пострадал многоквартирный дом

12-03-2026

В Севастополе во время атаки БПЛА пострадал многоквартирный дом в нижней Голландии

Военные отразили атаку ВСУ, сбито 2 воздушных цели.

От Спасательной службы Севастополя на данный момент зафиксирована информация о следующих повреждениях:

В районе нижней Голландии по предварительной информации в одном из многоквартирных домов ударной волной выбило стекла в двух окнах, а от упавших обломков сбитых БПЛА во дворе загорелся гараж.

Об опасных находках следует сообщать по номеру 112.

Фото иллюстративное

 