В Севастополе осужденным разъяснили механизмы социальной реабилитации по закону о пробации

Сотрудники филиалов уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Республике Крым и Севастополю совместно с профильными специалистами провели информационно-разъяснительное мероприятие для лиц, состоящих на ведомственном учете. Встреча была организована в рамках работы института пробации.

Ключевыми темами стали профилактика зависимостей, а также механизмы оказания психологической и духовной помощи. Представители центра поддержки «Переправа» и психолог городского Центра социальной помощи семье и детям проинформировали собравшихся о действующих проектах социально-психологической реабилитации.

Участникам встречи подробно разъяснили их законное право на получение содействия в ресоциализации и социальной адаптации. Подать соответствующее заявление граждане могут как при личном визите в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, так и дистанционно — через портал «Государственные услуги».

В ходе мероприятия специалисты на конкретных примерах разобрали вопросы, связанные с лечением зависимостей и противодействием незаконному обороту наркотических веществ в рамках действующих государственных и региональных программ.

