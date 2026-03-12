Где в Севастополе не будет света 13 марта

Для выполнения неотложных работ временно будет ограничена подача электроэнергии по следующим адресам:
с 9:00 до 15:00
ул. Батумская, 10-18(чет),19-21(нечет);
ул. Генерала Петрова, 17-25(нечет),20-28(чет);
ул. Демидова, 36-1/2,32,34;
ул. Ломоносова, 2-34(чет),1-25(нечет);
ул. Щербака, 24,28-34(чет),11-А,11-27(нечет),36-1/2
с 9:00 до 15:00
СНТ «Швейник», 22/2,14/2,20/2,18/2,4/2,11/2,2,9-2,1-2,17/2 ,3/2-Г,25/2,8;
ул. Лесхозная,74/4,71/8-А,71/9-В;
СНТ «Южное», 134,224,380,381,629;
СНТ «Икар-3», 4,8,10,16,20,24,26,34,38,180,9,25-А,3-9(нечет),17,21,25,1015,1071/10;
СНТ «Ригель», 116,210,802,910-912,419-А,501,801,967,1007;
СНТ «Икар-2», 1,16,46,52,112,114,134,142,146,1,295-А,11,65,71,75,77,111,119,160
с 9:00 до 17:00
Балаклава
ул. Благодатная, 2-20(чет),1-А/1,23-Б,1-Б,1-А,1-Д,1-17(нечет),240,455;
пер. Благодатный, 14-А,23-Б,23-А,23-В,25-29(нечет),1445;
ул. Композиторская, 1-Б,1-А,1;
ул. Строительная, 385