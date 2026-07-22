В Ялте беспилотник попал в жилой дом: 17 человек пострадали

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что ночью во время атаки беспилотников один из дронов попал в многоэтажный жилой дом в Ялте.

По уточненным данным, пострадали 17 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Шесть человек госпитализированы.

Также помощник главы Крыма Ольга Курлаева сообщила, что из-за удара по дому в Ялте возник сильный пожар. В результате выгорели 7 квартир. Огонь тушили 4 часа.



«Произошло частичное обрушение фасадной части. Подразделениями МЧС России эвакуировано 350 человек», — сообщила Курлавева.

Также сообщено, что из-за сегодняшней атаки на город начались перебои с электроэнергией и водой. В Ялте воду сегодня будут подавать только вечером

Из-за отключения электроэнергии 22 июля вода в Ялте будет подаваться только с 19:00 до 22:00.