Подростка госпитализировали после солнечного удара на Яшмовом пляже

В Севастополе 14-летнему мальчику стало плохо на Яшмовом пляже. По словам очевидцев, он побледнел и с трудом разговаривал.

На помощь вышли спасатели подразделения «Таврос» на двух катерах. Один доставил к месту бригаду скорой помощи, а второй эвакуировал подростка из воды.

В море мальчика передали врачам, которые осмотрели его и отправили на госпитализацию в Балаклаву.

Телефоны для экстренных случаев:

112 — единый номер спасения.

Спасательная служба Севастополя: (8692) 54-33-97, +7 (978) 062-46-11.