В Севастополе в августе на свет появились 322 малыша 

Город
02-09-2025

322 севастопольца появились на свет в августе.

Из них 163 мальчика, 159 девочек. Три двойни. 

Самый крупный — 5 250 г, самый маленький — 1 560 г

При этом в июле прирост юных горожан был больше — 365 малышей.

