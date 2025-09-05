В Севастополе уже проголосовали более 11 тысяч человек

В Севастополе с 3 сентября проходит досрочное голосование. По итогам прошедших двух дней голосования на выборах губернатора Севастополя и депутатов Советов Гагаринского и Ленинского муниципальных округов проголосовало 11 603 избирателя.

С 4 сентября отдать свой голос можно и на дому.

Основное голосование пройдет 12, 13 и 14 сентября.

Как ранее сообщалось, в 2025 году на выборы главы региона планируют потратить 110 млн рублей. В 2020 году на выборы главы города в бюджете было предусмотрено 76,3 млн рублей. Тогда победил нынешний губернатор Михаил Развожаев. До этого он с 2018 занимал эту должность с приставкой и.о.

Ольга Сурикова

Фото: Севгоризбирком