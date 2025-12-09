В Севастополе утвердили план продажи имущества

В следующем году в Севастополе планируется продать пять крупных объектов недвижимости.

В их числе бывшая общественная баня на улице Героев Севастополя, бывший дом быта в Инкермане, четыре номера в апартаментах в Каче, которые ранее были национализированы, нежилое здание на улице Ленина и здание бывшего конструкторского бюро «Черноморец».

По предварительным расчётам стоимость этого имущества может составить не менее полумиллиарда рублей. Но рыночную стоимость объектов определят к моменту аукциона, сообщила депутатам глава севастопольского ДИЗО Галина Попова.

Доход от реализации имущества планируется направить на социальные нужды.

Приватизации также подлежит госпредприятие «Пансионаты Севастополя».

В него входят пансионаты и базы «Солнышко», «Любимовка», «Севастополь», «Каравелла», «Лесной кордон», «Бухта мечты», «Изумруд», коттеджи на мысе Сарыч.

Продавать эти объекты город не собирается, – пояснила Попова. ГУП будет преобразован в акционерное общество, которое останется в собственности правительства Севастополя.

Прогнозный план приватизации в первом чтении одобрили большинство депутатов.

Андрей Крымский

