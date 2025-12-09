На площадь Захарова с площади Нахимова запустят постоянный автобусный маршрут

В правительстве Севастополя идет поиск финансирования для создания нового маршрута, который соединит площадь Захарова и Южную сторону Севастополя. Об этом сегодня во время отчета перед депутатами Заксобрания сообщил главы дептранса Станислав Таматаев.

Он привел данные, согласно которым рейд за последние три месяца закрывали 132 раза, то есть практически каждый день и минимум на два часа.

«Статистика говорит о том, что маршрут уже из временного нужно переводить в постоянный. Варианты какие: либо мы создаем отдельный маршрут, либо продлим 92-й маршрут до площади Захарова. При этом нужно увеличить почти в полтора раза количество автобусов», — рассказал Тамаев.

При этом он подчеркнул, что идет поиск источника финансирования, в планах запустить автобусы уже в следующем году.

Ольга Сурикова