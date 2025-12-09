ПСБ дарит севастопольским пенсионерам особые бонусы

К новогодним праздникам ПСБ запустил в Севастополе специальную акцию «Кешбэк за пенсию»* для граждан, получающих пенсионные выплаты из Социального фонда России (СФР). По ее условиям банк разово начислит кешбэк 10% от суммы первой выплаты из СФР. Максимальная сумма кешбэка составляет 3 300 приветственных баллов, которые будут зачислены на бонусный счет. Баллы можно перевести в рубли по курсу 1 балл = 1 рубль и пользоваться полученной суммой по своему усмотрению.

Возможность получить приветственный кешбэк доступна всем, кто начал обслуживаться в ПСБ с 1 декабря 2025 года, откроет вклад на любую сумму и получит первую выплату из СФР на карту банка до 31 декабря 2026 года.

«В предновогодние дни так приятно делать подарки и окружать близких заботой. Кэшбэк за перевод пенсии в ПСБ — это полезный бонус от банка и возможность порадовать себя покупками, добавить уюта в дом или сходить в любимое кафе и театр, превратив обычный день в праздник», — отметил Илья Колесниченко, заместитель управляющего по развитию розничного бизнеса Севастопольского филиала ПСБ.

Граждане, которые стали клиентами ПСБ до 1 декабря и переведут пенсионные выплаты на любую карту банка в период действия акции смогут в течение трех месяцев с момента первого зачисления пенсии получать повышенный процент на остаток по карте.

Акция действует до 31 декабря 2026 года.

*Акции действуют с 01.12.2025 г. до 31.12.2026 г. Подробнее об акциях — на https://www.psbank.ru/personal/cards/offers/perevod-pensii-cashback и https://www.psbank.ru/personal/cards/offers/pensiya-procenty-na-ostatok, по телефону 8-800-333-03-03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Информация актуальна на дату публикации. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия № 3251, выдана Банком России 1 апреля 2025 г.

