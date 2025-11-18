В Севастополе «урезали» норму квадратных метров для квартир по соцнайму

Сегодня в ходе сессии Заксобрания Севастополя депутаты одобрили поправки, снижающие учетную норму площади жилья при предоставлении квартир по договорам социального найма. Эта поправка позволит увеличить количество квартир для соцнайма и сократит «квартирную» очередь в Севастополе

В частности, докладчик по данному вопросу и.о. директора департамента капстроя Михаил Иванцив пояснил, что на сегодня норма составляет 33 кв.м на человека. Но в старом жилом фонде города имеются свободные квартиры площадью около 28 кв.м, а при нынешних требованиях законодательства их нельзя предлагать очередникам.

После принятия поправки в закон, с согласия самого гражданина, ему может быть предложена квартира меньше нормы, но не менее 28 кв.м.

Ольга Сурикова

