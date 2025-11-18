В России появится рейтинг автошкол

Общество
18-11-2025

Госдума приняла поправки в закон «О безопасности дорожного движения».

Согласно изменениям, Правительство России будет определять перечень показателей, критерии и периодичность оценки эффективности результатов реализации автошколами программ профессионального обучения водителей.

Данные разместят в открытом доступе, чтобы люди смогли выбрать автошколу, опираясь на эти критерии.

Документ направлен на утверждение в Совет Федерации.

Андрей Крымский 

