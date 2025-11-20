В Севастополе суд взыскал с учителя один миллион рублей 

В суд на педагога подал департамент образования. Ответчик должна была вернуть единовременную компенсационную выплату в размере одного миллиона рублей, полученную по программе «Земский учитель». Учитель уволилась раньше установленного срока и не вернула деньги в бюджет.

На суде ответчица признала, что нарушила условия договора, но отказалась возмещать выплаченный ей миллион, ссылаясь на отсутствие финансов.

В итоге суд удовлетворил иск департамента и взыскал с учителя один миллион рублей.

Ольга Сурикова

Фото создано shedevrum.ai