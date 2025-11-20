Продажу билетов на некоторые поезда в Крым и Севастополь ограничат в январе

В январе следующего нового года будет приостановлена продажа билетов на часть поездов, идущих через Крым и Севастополь.

Это связано организацией ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре, сообщает компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

поезд №7/8 Санкт-Петербург – Севастополь. Продажа билетов временно приостановлена с 14 февраля отправлением из Севастополя, с 15 февраля отправлением из Санкт-Петербурга;

поезда №27/28, 67/68, 195/196 Москва – Симферополь, 91/92 Москва – Севастополь закрыта продажа с 15 февраля;

поезд №77/78 Санкт-Петербург – Симферополь (через Москву) закрыта продажа с 15 февраля отправлением в оба направления;

поезд №75/76 Симферополь – Омск с 15 января курсирует до Тюмени. Из Тюмени в Симферополь он ходит под номером 185/186. К обычному графику курсирования поезд вернется в апреле. Закрыта продажа отправлением из Симферополя с 16 февраля;

поезд №141/142 Симферополь – Пермь из Перми не ходит. Вместо него назначен поезд №162/161. К обычному графику курсирования поезд вернется в апреле. Закрыта продажа отправлением из Перми с 14 февраля;

поезд№315/316 Симферополь – Адлер. Продажа билетов временно закрыта с 15 февраля в оба направления;

поезд №327/328 Симферополь – Кисловодск. Продажа билетов временно закрыта с 16 февраля отправлением из Симферополя.

