Погода в Севастополе 7 ноября

Погода
07-11-2025

Сегодня в городе переменная облачность.

Без существенных осадков.

Ветер ночью северо-восточный,

днем северо-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +9…+11°,

днем +16…+18°.

Фото: Елена Голос

