В Севастополе стали экономить на цветах к 1 сентября

С каждым годом набирает оборотов тенденция дарить учителям один букет от класса.

Так, мамы первоклашек школы №37 рассказали, что среди их расходов на подготовку к первому звонку была сумма в 600 рублей на цветы первой учительнице. По задумке организаторов, каждый ребенок подарит по одной розе или хризантеме в зависимости от закупки родительским комитетом для своего класса.

Родители уже второклашек школы на Ген. Острякова покупали по розе на ребенка — им букет для учительницы обошелся в 5050 рублей.

А вот родительский комитет второго класса Инженерной школы решил обойтись без цветов и на такую же сумму сделать подарок учительницы.

Фрукты вместо цветов — мама, торгующая фруктами и овощами на остановке «Ад.Юмашева», рассказала «Севкору», что для своего учительницы своего пятиклассника подготовила фруктовый букет, который ей обошелся где-то в тысячу рублей, второй букет, которой на фото, стоил несколько дороже, так как в него вошли более дорогостоящие плоды, в том числе и гранат.

«Севкор» пообщался с родителями и возле цветочных ларьков: букет здесь родителям обходились от 500 рублей (фото №), еще одна мама потратила 750 и 1200 рублей (фото).

А вот для детского сада брали букетики у бабушек-стихийщиц по 250-350 рублей.

Отметим, в этом году на 1 сентября хаоса и хаотичной торговли на каждом углу цветами в районе Юмашева не было. Только бабушки с полевыми цветами составили конкуренцию официальной торговле.

Ольга Сурикова