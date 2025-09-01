Севастопольские девятиклассники стали участниками акции «Дети вместо цветов»

Как уже писал «Севкор», в Севастополе переосмыслили отношение к покупке цветов на 1 сентября и стали чаще покупать один букет от класса или вообще обходиться без него.

Ребята из 9В школы №58 пошли дальше в этом направлении — они уже не первый год принимают участие в акции «Дети вместо цветов».

Для своей любимой учительницы они покупают тоже один букет — в этом году родкомитет заказал недорогие цветы у мужчины, который сам выращивает их на продажу, а мама, имеющая навыки флориста, красиво его сама оформила.

А вот все сэкономленные на эти цели родителями деньги собираются и отправляются в благотворительный фонд. Участие в этой акции добровольное, каждый сдает кто сколько сможет.

В том году, от тогда еще 8 класса, на собранные деньги была куплена инвалидная коляска для ребенка. В этом году 9в собрал уже 18 тысяч и станет снова активным участником акции «Дети вместо цветов».

На самом сайте фонда говорится, что за 2024 год было собрано рекордное количество средств —более 96 млн рублей, а помощь получила 671 семья с тяжелобольными детьми и молодыми взрослыми из разных уголков России.

