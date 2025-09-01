Погода в Севастополе 1 сентября

Погода
01-09-2025

Сегодня в городепеременная облачность.

Ночью без осадков, днем без существенных осадков.

Ветер южный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью 19…21°,

днем 27…29°.

Температура воды в море 24°.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 

Фото: Елена Голос