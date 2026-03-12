В Севастополе разыскивают очевидцев ДТП

По информации Госавтоинспекции, 6 марта 2026 года в период с 17 часов до 17 часов 40 минут на 65 км + 450 м автодороги (в районе выезда из Инкермана в сторону Лабораторного шоссе) произошло ДТП

Неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством сбил пешехода, 85-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги в зоне отсутствия пешеходного перехода (вне зоны его видимости).

В результате наезда пенсионерке причинены телесные повреждения.

Водитель скрылся с места ДТП

Со слов потерпевшей, после наезда она потеряла сознание, когда очнулась, обнаружила себя на проезжей части вблизи обочины. Неустановленные лица, проезжавшие мимо, довезли женщину до дома (ул. Мысовая). Впоследствии она обратилась в больницу, медиками диагностированы серьезные травмы.

Убедительная просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией о данном происшествии, личности скрывшегося водителя или транспортном средстве, а также к гражданам, оказавшим помощь пострадавшей, незамедлительно сообщить об этом в Госавтоинспекцию Севастополя по следующим телефонам:

+ 7 (8692) 73-84-01

+ 7 (8692) 73-84-02

Фото: Госавтоинспекция Севастополя