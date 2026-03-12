Девушка сорвалась с 15-метровой высоты на Фиоленте

В минувшие выходные в Спасательную службу Севастополя поступило сообщение от очевидце: на Фиоленте со скалы сорвалась девушка. Пострадавшая держится за камни и зовёт на помощь.

Прибывшие спасатели организовали страховку и, взяв необходимое снаряжение, спустились к пострадавшей примерно на 15 метров. На девушку надели каску, альпинистское снаряжение и страховку, после чего в сопровождении спасателя подняли по круто-наклонному склону и доставили в безопасное место.

Медицинская помощь ей не потребовалась.

Ситуацию во многом спасло то, что пострадавшая оставалась на месте и не предпринимала попыток выбраться самостоятельно, а помощь спасателей подоспела вовремя.

Спасатели напоминают: находясь у обрывов и на скальных участках, соблюдайте осторожность. Не подходите близко к краю.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: Спасательная служба Севастополя