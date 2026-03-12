Погода в Севастополе 12 марта

Погода
12-03-2026

Сегодня в городе переменная облачность.

Без осадков.

Ветер днем северо-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха днем +13…+15°,

 ночью +1…+3°

Фото: Елена Голос

