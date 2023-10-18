В Севастополе рассказали школьникам о кибербезопасности

Севастополь, 18 октября. — Специалисты Севастопольского филиала ПСБ выступили экспертами Единого урока финансовой грамотности, организованного Центральным банком России при поддержке Правительства Севастополя. В нем участвовали около 2000 учеников 10-11 классов из 60 учебных заведений города и близлежащих населенных пунктов. В этом году главной темой стала кибербезопасность и основные правила защиты от интернет-мошенников.

На уроках специалисты ПСБ подробно разобрали схемы, которые применяют мошенники, и алгоритмы взаимодействия со злоумышленниками. Банковские эксперты напомнили, что чаще всего киберпреступники представляются сотрудниками службы безопасности банков или представителями правоохранительных органов, которые предлагают «решить вопрос» незаконного перевода денежных средств. При этом они активно используют приемы психологического давления и «эффект внезапности», убеждая жертву принять решение прямо сейчас, иначе потом «будет поздно».

На конкретных примерах сотрудники ПСБ разобрали, как можно отличить фишинговый сайт от настоящего. Так, внимательного пользователя должны насторожить следующие признаки:

Сайт состоит из одной страницы.

В адресной строке отсутствует иконка замочка, информирующая пользователей о шифровке передаваемых данных.

В названии сайта нет общепринятого префикса https, подтверждающего безопасный обмен данными с интернет-ресурсом.

Ошибки в тексте и дизайне: часто мошенники маскируют свой сайт узнаваемым оформлением, при этом меняют одну или несколько букв в названии.

Сайт побуждает ввести свои личные/финансовые данные.

Предлагает скачать файл, установить программу.

При выдаче сайта в поисковых системах у него отсутствует синий кружок с галочкой, подтверждающий его подлинность.

Специалисты ПСБ дали ребятам следующие общие рекомендации по кибергигиене:

Не сообщать никому личную и финансовую информацию (данные карты).

Устанавливать на гаджеты антивирусные программы и регулярно их обновлять.

Не переходить по сомнительным ссылкам и не скачивать неизвестные файлы.

Завести отдельную банковскую карту для покупок в интернете.

При сообщении о банковских операциях, якобы совершенных без согласия владельца карты или счета, прерывать разговор и самостоятельно перезванивать в свой банк по номеру телефона, указанному на официальном сайте банка для уточнения информации.

Установить двухфакторный способ аутентификации для входа в соцсети и сайты с персональными данными, например, логин и пароль + подтверждающий код из смс.

«Приятно отметить, что многие рекомендации знакомы ребятам, и они активно их используют в повседневной жизни. Это говорит о том, что молодые люди знают ключевые правила кибербезопасности. Они активно задавали вопросы и выполняли тестовые задания. Такой ответственный и осознанный подход к управлению собственными денежными средствами подтверждает, что совместными усилиями мы сможем эффективно противостоять уловкам интернет-мошенников», – прокомментировал Арсен Тананян, управляющий Севастопольским филиалом ПСБ.