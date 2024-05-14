Севастополь на 78 месте в стране по уровню обеспеченности горожан жильем

В Севастополе на одного жителя города приходится 23,3 кв м жилых помещений, это 78-е из 89-и место среди регионов России, сообщают аналитики РИА-Рейтинг.

За прошлый год в нашем городе на 13,8 % снизились объемы ввода жилья. По этому показателю наш город занимает третье место. Меж тем в итоговом рейтинге по вводу жилья в России Севастополя занял 17 строчку, в 2022 году город-герой был на 8 месте.

Стоит отметить, что в текущем году рейтинг ввода жилья на душу населения вновь демонстрирует значительные различия между регионами России. Лидером остаётся Ленинградская область с результатом более 2 квадратных метров на человека, что выделяет её среди остальных. Всего в девяти регионах, включая Тюменскую и Московскую области, а также Краснодарский край, введено более одного квадратного метра жилья на голову населения.

Значительный рост ввода жилья зафиксирован в Новосибирской области, где показатель увеличился на 34,4%, в Калужской области — на 22,1%, а в Республике Адыгея — на 20,5%. Такие темпы роста могут служить хорошим примером для других регионов, включая и наш Севастополь, где вопросы жилищного строительства остаются актуальными.

На фоне общенациональных показателей, Московская область выделяется объемом нового жилья — 12,5 млн кв. м, что составляет 11,3% от всего введенного в стране объема.

В Севастополе за этот же период ввели в эксплуатацию 480 тыс. кв. м. , что составляет примерно 0,8 кв. м. н на одного человека.

Напомним, в Правительстве утвердили цену квадрата жилья для льготников.