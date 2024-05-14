Обнаружен самый дорогой дом в Крыму

На одном из самых популярных российских интернет-сервисов для размещения объявлений появилось предложение о продаже дома за 1,1 млрд рублей.

Элитное жилье расположено в Форосе. Как сообщают авторы объявления, территория резиденции составляет 0.65 гектара.

Основная вилла, площадью 2 889 квадратных метров, возвышается на четыре этажа и включает 10 спален, 10 гардеробных комнат, 18 санузлов, просторные открытые террасы и множество вспомогательных помещений.

На столь внушительной территории также предусмотрены комнаты для персонала. В цокольном этаже расположена СПА-зона с хамамом, сауной, душевыми и зоной отдыха, а также выход к бассейну размером 25 на 10 метров, изготовленному из нержавеющей стали немецкого производства. Гостевой дом площадью 603.3 квадратных метра включает в себя паркинг в цокольном этаже, рассчитанный на 8 автомобилей. В интерьере гостевого дома преобладают натуральные материалы, что добавляет ему особой теплоты и уюта. Риелторы сообщают, что резиденция полностью готова к проживанию.

«Эта резиденция — настоящий райский уголок, где вы сможете наслаждаться комфортом, роскошью и непередаваемой атмосферой. Если у вас есть какие-либо дополнительные вопросы или вы хотите узнать больше, не стесняйтесь спрашивать!», — пишут авторы

Отметим, в 2019 году власти Крыма продали пансионат «Глициния», где во времена СССР располагались государственные дачи, за 1,2 млрд руб.