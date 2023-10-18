А вы знаете, почему для Свято-Никольского храма выбрали форму пирамиды?

И что объединяет его с Владимирским собором — усыпальницей адмиралов.

Строил оба один архитектор, поэтому в разных по форме зданиях есть общие черты. Оба посвящены героям Крымской войны. Только собор — это усыпальница адмиралов, а Никольский храм, можно назвать солдатским.

Пасхальным храм называют из-за его формы. Это и русская творожная пасха, и греческий поминальный пирог, и стог пшеницы, и египетская пирамида, символизирующая вечность, говорится в сюжете телеканала «Вести. Севастополь».

Архитектором храма значится Алексей Авдеев. Ему принадлежит окончательный проект, но эту форму пирамиды предложил Андрей Штакеншнейдер, автор проектов нескольких петербургских дворцов, павильонов и Львиного каскада в Петергофе.

Именно форма и статус памятника спасли храм от уничтожения в советские годы. Здесь хоронили защитников Севастополя.

В Севастополе жива легенда, что два этих храма связаны туннелем, вырытым под Севастопольской бухтой. И академиком Авдеев стал за комплекс секретных подземных сооружений. Подземные галереи в Никольском храме есть, но пройти по ним уже невозможно, и исследовать их должны специалисты, считает отец Георгий.

Фото: azbyka.ru/palomnik