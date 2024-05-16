В Херсонесе пройдет масштабный праздник к Международному дню музеев

18 мая музей-заповедник готовит насыщенную семейную программу, приуроченную к Международному дню музеев. 2024 год объявлен Годом семьи и Херсонес решил подготовить мероприятия как для детей, так и для взрослых.

👉 Программа праздника:

✅ В 11:00 и в 11:30 будут организованы бесплатные интерактивные экскурсии «Сокровища древнего Херсонеса». Посетители выполнят десять заданий, разгадают ребус и получат карту, которая поможет отыскать заветный клад! Количество мест ограничено. До 17 мая необходима предварительная регистрация по телефону: +7 918 950-69-16.

✅В 12:00 в Византийском дворике состоится викторина по истории древнего города.

✅ В 12:30 пройдет презентация книги «Возвращение в Херсонес». Победитель состязания получит экземпляр с автографом самого автора, а призеры ‒ сувениры от музея-заповедника.

✅ В 13:00 кульминацией праздника станет открытие выставки «Возвращение в Херсонес» в зале временных выставок Византийской экспозиции. Событие приурочено к выходу в издательстве «Медный всадник» одноименной книги, рассказывающей о приключениях древнегреческого мальчика Гераклида.

✅ С 13:30 до 15:00 в Византийском дворике все желающие смогут посетить мастер-класс по скетчу с художником-реставратором Полиной Жуковой.

Гостей также будут ждать интерактивная фотозона, аквагрим и фуд-корт.

👍 18 мая посещение выставки «Возвращение в Херсонес» бесплатно! Вход на территорию музея-заповедника также свободный.

Анна Левина