Аферисты в Севастополе торговали квартирами в нелегальном доме

Две предприимчивые дамы организовали продажу квартир-студий в строящемся доме. По итогу выяснилось, что дом строится незаконно на землях ИЖС, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Дом расположен на улице Камышовое шоссе, 16Б. Бизнесвумен заключили договоры купли-продажи с наивными покупателями в общей сложности на 5,5 млн рублей.

Так как земельный участок предназначен для индивидуального жилищного строительства возведение на нем четырехэтажного многоквартирного жилого дома незаконно.

Теперь против горе-предпринимательниц возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Дарья Тимофеева