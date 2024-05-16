КОС «Южные» готовы на 26%

Прокурор Севастополя Андрей Шевцов провел проверку хода строительства канализационных очистных сооружений «Южные», важного проекта для региона и его экологической обстановки. Он акцентировал внимание на необходимости соблюдения прав граждан, чьи земельные участки подлежат изъятию, и поручил надзирающим прокурорам контролировать расходование бюджетных средств и исполнение законодательства.

Сейчас строительная готовность объекта составляет 26%, задействованы более 250 человек и 30 единиц техники.

Андрей Шевцов также подчеркнул важность реализации проекта в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя», которая находится на его личном контроле.

Напомним, что в Севастополе изъяли 35 участков с домами для строительства КОС «Южные».

Анна Левина