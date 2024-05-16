Военнослужащие ЧФ получили очередную партию дронов «Жириновский»

Сегодня депутаты из фракции ЛДПР в заксобрании Севастополя передали военнослужащим ЧФ очередную партию дронов «Жириновский». В мероприятии приняли участие вице-спикер заксобрания Илья Журавлев, депутаты Андрей Куринов и Артем Гордиенко.

Передача дронов прошла в рамках проекта «Мы вместе. Плечом к плечу. За русскую победу», который был инициирован губернатором Михаилом Развожаевым совместно с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким.

«Сегодня в Севастополе нет противоречий среди политических сил и это пример разумного взаимодействия по достижению главной цели – победы в специальной военной операции. В этот раз по поручению Леонида Слуцкого мы передаем бойцам 19 дронов «Жириновский», которые себя достаточно хорошо зарекомендовали на поле боя. Хочется отметить, что акция не последняя. Наш девиз: все для фронта, все для победы. Мы будем делать все возможное и невозможное для этого и надеемся, что наш проект также внесет свой вклад в приближение нашей долгожданной победы», — отметил Журавлев.

Вице-спикер добавил, что дроны «Жириновский» в рамках проекта «Мы вместе. Плечом к плечу. За русскую победу!» передаются уже в третий раз. Также в рамках проекта были переданы две партии автомобилей повышенной проходимости для фронта, сейчас готовится к передаче третья партия.

Сами бойцы отмечают ценность и нужность дронов «Жиринвоский» на поле боя.

«Дроны нужны в первую очередь для выполнения боевых задач на линии боевого соприкосновения. Они используются как дроны-камикадзе. Наши умельцы-технари сделали из этого дрона дрон-бомбардировщик. Также они играют большую роль в обучении новых операторов дронов», — отметил военнослужащий ЧФ.

Депутат Андрей Куринов рассказал, что помимо передачи дронов и отправки на фронт спецтехники, в ЛДПР ведется большая работа с волонтерами по целому ряду направлений.

«У нас работают швейбаты. Для подразделений ЧФ мы отшиваем спецэкипировку (разгрузочные пояса, всевозможные подсумки). Ребята положительно отзываются об этой продукции. Наши партийные активисты, волонтеры помогают бойцам чем могут: плетут маскировочные сети, собирают и передают гуманитарную помощь, изготовляют покрытия против тепловизоров», — отметил депутат.

Дарья Тимофеева

Фото: Юлия Блоцкая