Прокуратура Севастополя проводит проверку по факту смерти школьницы на уроке физкультуры

Установлено, что 10-летней девочке стало плохо на стадионе образовательного учреждения во время занятия 8 мая 2024 года. Девочке оказывалась медицинская помощь реанимационной бригадой, однако ребенок скоропостижно скончался.

Прокуратура проверяет качество и полноту оказанной медицинской помощи, исполнение требований действующего законодательства при организации образовательной деятельности в школе, условия жизни и воспитания ребенка в семье.

Также на контроле надзорного ведомства находится установление причин и обстоятельств происшествия следственными органами.

Первые сообщения о гибели девочки появились еще в начале недели, ей активно делились в родительских чатах и даже обсуждали, что малышка якобы перед гибелью съела жевательные конфеты, а потом ее вырвало.

Редакция издания «Севкор» направила в департамент здравоохранения запрос, чтобы уточнить причины и обстоятельства смерти ребенка.

Дарья Тимофеева