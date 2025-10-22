В Севастополе работает выставка «От красоты старины к Пакту Рериха»

До 30 октября в МКЦ «Бухта Казачья» можно увидеть выставку «От красоты старины к Пакту Рериха»

Выставка посвящена 151-летию со дня рождения Николая Рериха — выдающегося художника и мыслителя, внёсшего значительный вклад в мировую культуру.

Экспонаты рассказывают о путешествии Николая Константиновича по древним городам России и историю Пакта Рериха — международного договора 1935 года, направленного на защиту культурного наследия в мирное и военное время. Пакт стал первым международным соглашением, целиком посвящённым охране культурных ценностей, и положил начало современному международному праву в этой сфере.

«Идея Пакта родилась именно в путешествиях Рериха и потребовала многих лет работы, чтобы стать частью мировой культуры», — рассказывает Людмила Никишенко, председатель Севастопольского Рериховского товарищества «Образ».

Выставка состоит из двух разделов: первый рассказывает о путешествиях художника по России, второй — о самом Пакте и его значении для человечества. В рамках проекта демонстрируется также фильм «Пакт Рериха. Век XXI: быть или не быть».

