Погода в Севастополе 23 октября

Погода
23-10-2025

Сегодня в городе переменная облачность.

Без существенных осадков.

Ночью, утром туман.

Ветер ночью юго-восточный 5-10 м/с,

днем южный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +9…+11°,

днем +17…+19°.

Температура воды 16°.

Фото:  Анна Корнилова

Недалеко от входа на Исторический бульвар находится памятник адмиралу Федору Ушакову в Севастополе.

Открыт памятник Ушакову был 29 июня 1983 года в день празднования 200-летнего юбилея основания Севастополя. Скульптором стал Станислав Чиж.

