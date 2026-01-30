Погода в Севастополе 30 января

Погода
30-01-2026

Сегодня в городе облачно.

Днем временами небольшой дождь.

Ветер юго-восточный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью +8…+10°,

днем +12…+14°.

Фото: Елена Голос

 

