Правительство учредило премию имени Колмогорова в 8 млн рублей

Наука
29-11-2025

Правительство России учредило Премию Правительства РФ в области математики имени Андрея Николаевича Колмогорова. Начиная с 2026 года раз в три года будут вручаться три премии по 8 млн рублей каждая.​

Премии присуждаются за достижения:

— в фундаментальной математике;

— в прикладной математике и математических проблемах информатики;

— в математических проблемах механики и физики.

Вручение приурочено ко Дню математика 1 декабря. Совет по премии создаст Минобрнауки совместно с РАН, работы на соискание принимают до 1 апреля.​

Андрей Колмогоров (1903–1987) — основоположник современной теории вероятностей, внес вклад в топологию, логику, турбулентность. Инициатива поддержит лидерство российской математики.

Анна Левина