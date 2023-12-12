В Севастополе пройдет предновогодний митап для ИТ-специалистов

ПСБ приглашает ИТ-специалистов Крымского полуострова и города Севастополя на очередной, заключительный в текущем году митап. Предновогодняя встреча будет посвящена важным для сотрудников ИТ-сферы «гибким» навыкам, которые можно почерпнуть за пределами профессии – в мире увлечений и хобби. Эксперты Цифровой лаборатории ПСБ (г. Москва) поделятся личным опытом на тему лидерства, управления командой, саморазвития, формирования системного и логического мышления, разберут приемы сглаживания конфликтов в коллективе.

После официальной части участников ждет неформальное общение в формате гастроужина с дегустацией продукции крымских производителей и цифровым интерактивом.

Митап пройдет в субботу, 16 декабря, в Технопарке «ИТ Крым» (г. Севастополь, ул. Руднева, д. 41). Участие бесплатное по предварительной регистрации на сайте https://psb-meetup.ru. Начало мероприятия – в 12.00.

Это уже четвертый митап для ИТ-специалистов, организуемый ПСБ в Севастополе. Традиционно мероприятия собирают большую аудиторию и выступают площадкой для общения и обмена опытом между специалистами ИТ-сферы Крымского полуострова.

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