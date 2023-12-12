В Севастополе всего 5 человек официально получают больше 1 млн рублей

В Севастополе только 5 человек, работающих в крупных и средних предприятиях, получают зарплату от 1 млн руб. (до вычета подоходного налога) по итогам 2023 года. Об этом сообщают аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Аналитики использовали данные Росстата и рассматривали работников всех видов деятельности и всех видов собственности. В заработную плату включили суммы, за отработанное и неотработанное время, включая доплаты и регулярные премии. Не включаются вознаграждения по итогам года, за выслугу лет, единовременные поощрения и прочие выплаты разового характера.

В каких конкретно предприятиях города работают эти люди также не сообщается.

В целом по стране в апреле 2023 года число работников на крупных и средних предприятиях с зарплатой от 1 млн руб. увеличилось на 42,7% по сравнению с 2021 годом, достигнув 24,4 тыс. человек, что составляет 0,1% от общего числа занятых. Большинство из них зарабатывают от 1 до 2 млн руб. в месяц.

Работники-миллионеры преимущественно заняты в сферах оптовой и розничной торговли, обрабатывающей промышленности, финансах и страховании, профессиональной, научной и технической деятельности, а также в информационной и связи. В секторах ЖКХ, гостиничного и ресторанного бизнеса, персональных услуг, сельского хозяйства и энергетики количество специалистов с зарплатами выше 1 млн руб. значительно меньше.

14,7 тыс., или 60% всех работников с зарплатой свыше 1 млн руб., зарегистрированы в Москве, это 0,42% от всех занятых на крупных и средних предприятиях столицы, или каждый 240-й. В Санкт-Петербурге сверхоплачиваемых работников в 7,5 раза меньше — 1,95 тыс. человек (0,15% от всех занятых, или один из 664). На третьем месте Московская область, где работников-миллионеров насчитывается 1,44 тыс. человек (0,1%, или примерно каждый тысячный сотрудник в регионе).

«В действительности общее количество работников, зарабатывающих в среднем более 1 млн руб. в месяц, оказывается выше. Подавляющая доля наемных специалистов со сверхвысокой оплатой труда относится к топ-менеджменту крупнейших компаний, значительная часть их заработков приходится на годовые бонусы в виде крупных сумм или акций. Такие выплаты не учитываются в рассматриваемой нами месячной статистике. При этом следует разделять зарплаты и другие виды доходов — от предпринимательской деятельности или от собственности. У наиболее богатых россиян основным источником денег являются, разумеется, не зарплаты, а доходы от активов«, — объяснила президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Напомним, Севастополь на 90 месте по уровню зарплат среди топ-100 городов России. В нашем городе средняя зарплата в I полугодии 2023 года составила 47, 3 тыс. рублей. Это на 10,9 % выше, чем в прошлом году.

Дмитрий Островский