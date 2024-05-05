Украинские мошеннические колл-центры выманили из севастпольцев за год более 190 млн рублей

В Севастополе за 2023 год дистанционные и кибер-мошенники смогли выманить у горожан более 191 млн рублей. Об этом рассказал начальник севастопольской полиции Сергей Сигунов.



«Это для нас сейчас самая острая проблема, так называемое дистанционное мошенничество. Практически рост по итогам года 61,4 %. Это самый большой рост в Южном федеральном округе», — отметил Сигунов.

Он подчеркнул, что в основной массе таким видом мошенничества занимаются, так называемые колл-центры, расположенные на Украине. При этом Сигунов сообщил, что если пять лет назад жертвами мошенников становились преимущественно люди пожилого возраста, то сейчас страдают молодые севастопольцы и жители города среднего возраста.

Для борьбы с дистанционными мошенниками в структуре УМВД создано специальное подразделение. Но начальник полиции подчеркнул, что основным методом борьбы в Севастополе по такому виду мошенничества является профилактика и разъяснительная работа.

Тем не менее, по словам Сигунова, по такому вид мошенничества, как звонки пожилым родственникам с вымогательством денег за якобы попавшего в беду родственника, удалось наладить эффективную борьбу. До 90% таких дел раскрыты.

Напомним, в конце апреля этого года три жительницы Севастополя за день перевели мошенникам более 3 млн рублей.

Дмитрий Островский