Стало известно, как может выглядеть жилой вместо фабрики на улице Генерала Петрова

Сегодня, 8 мая, архитектурно-художественный совет Севастополя рассмотрит заявку на возведение жилого дома вместо бывшей швейной фабрики по адресу Генерала Петрова, 18.

Судя по эскизам, планируется возвести четырёхэтажный дом с подземной парковкой. В документах совета застройщиком на этом объекте указана компания «Интерстрой».

Напомним, 21 февраля этого года градостроительный совет Севастополя под руководством губернатора Севастополя Михаила Развожаева одобрил мастер-планы 3-х новых районов для застройки индивидуальными и многоквартирными домами.

Участки многоквартирной застройки расположены у кольцевой развязки «Якорь» на Сапун-горе, а с одноэтажной застройкой в районе 6 км Балаклавского шоссе возле кладбища Кальфа.