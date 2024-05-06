В День Победы в Севастополе покажут «Оборону Севастополя»

9 мая в Севастополе откроется выставка одной картины, зато какой – «Обороны Севастополя» за авторством Александра Дейнеки. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Выставка пройдет кинотеатре Москва, где сейчас располагаются картины художественного музея им. Крошицкого.

Картина «Оборона Севастополя» по праву является одной из самых сильных в творчестве художника и одной из самых драматических работ всего советского искусства военного времени.

Напомним, в середине октября прошлого года на сессии Заксобрания Севастополя директор департамента культуры Анжела Сумакова сообщила, что это в здании музея завершен капительный ремонт, который начался еще в 2018 году и серьезно затянулся.

По ее словам, коллекцию музея должны были перевозить через две недели и, если ничего не помешает, к концу декабря планировалось завершить переезд.

Картины из фонда музея выставлялись в фойе второго этажа кинотеатра «Москва». Коллекцию пришлось распределить по нескольким местам: помимо кинотеатра «Москва» это Черноморское ВВМУ им П.С. Нахимова, севастопольский филиал МГУ им. И.В. Ломоносова, центральная библиотека им. Л.Н. Толстого и другие организации.