В Госдуме открылась выставка «30 лет победы ЛДПР»

12 декабря в Госдуме торжественно открылась выставка «30 лет победы ЛДПР», посвящённая триумфальной победе партии на выборах в Госдуму I созыва в 1993 году.

«Для нас особое значение имеет историческая победа, день, когда партия перешла в политической системе координат на более высокую орбиту. Мы являемся второй политической силой в стране»,– сказал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

На выставке есть исторические документы: первая анкета Жириновского о вступлении в партию, бюллетень голосования по проекту Конституции РФ 12 декабря 1993 года, вырезки из газет и другие материалы, а также архивные фотографии, которые нигде не публиковались.

«Владимир Жириновский создал самую прочную политическую партию, которая проходит испытание временем и показывает свою эффективность. Открытие подобной выставки – это уникальная возможность перенестись в прошлое и пройти путь ЛДПР, узнать о вехах биографии Основателя партии и становлении ЛДПР», — прокомментировал вице-спикер заксобрания Севастополя, депутат ЛДПР Илья Журавлев.

Кристина Ветер

Фото: пресс-служба ЛДПР