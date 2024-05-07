В Севастополе женщина обналичила 400 тыс маткапитала и может сесть в тюрьму

Жительница Севастополя под предлогом строительства дома в Челябинской области обналичила маткапитал, но за руку ее поймала прокуратура Балаклавского района.

Сертификат женщина получила в 2016 году после рождения второго ребенка. После она заключила фиктивный договор займа с кооперативом, якобы на строительство дома в Челябинской области, на сумму, равную полученному капиталу — 428 тысяч рублей.

Средства были переведены на её счет, но вместо улучшения жилищных условий семьи, они были потрачены на личные нужды. В сентябре 2017 года на основании подложных документов пенсионный фонд перечислил бюджетные деньги в счет погашения несуществующего кредита. Строительство дома так и не началось. После проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о мошенничестве нерадивой матери грозит срок до 6 лет.

Напомним, украинские мошеннические колл-центры выманили из севастопольцев за год более 190 млн рублей.