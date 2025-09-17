Роскосмос анонсировал создание аналога Starlink

Россия ведёт разработку собственного аналога американской спутниковой системы связи Starlink.

Проект «Рассвет» — российская низкоорбитальная спутниковая система, которая станет национальной альтернативой Starlink. Разработкой занимается компания «Бюро 1440», входящая в холдинг «ИКС».

«Бюро 1440» планирует создать группировку из сотен спутников, способных обеспечить широкий доступ к высокоскоростному интернету с минимальной задержкой, покрывая всю территорию России и более 70 стран мира. Пользовательские терминалы будут работать как на стационарных объектах, так и в движущемся транспорте — самолётах, поездах и судах.

Отечественная система рассчитана на запуск первых спутников уже в 2026 году с коммерческим запуском сервиса к 2027 году. Проект «Рассвет» призван обеспечить надёжную связь там, где наземные сети недоступны или экономически неэффективны — в удалённых районах Сибири, Арктики и на Дальнем Востоке.

