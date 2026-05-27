В Севастополе продлили срок приведения внешнего вида НТО в соответствие с архитектурными решениями

27-05-2026
Ранее в Севастополе были разработаны три типовых архитектурных решения внешнего вида нестационарных торговых объектов (НТО): исторический, балаклавский и современный. Для каждого из них

были утверждены внешний вид и цвета для всех элементов. До 1 июня 2026 года все ларьки в городе должны были преобразиться.

Однако правительством принято решение продлить срок реализации инициативы еще на год — до 1 июня 2027 года.
Такой шаг, как подчеркнул уполномоченный по защите прав предпринимателей в Севастополе Илья Пестерников, 
позволит снизит финансовую нагрузку на малый и средний бизнес и даст предпринимателям возможность постепенно адаптироваться к новым требованиям.
Он добавил, что представители бизнес-сообщества региона неоднократно обращались по этому вопросу.
 
Предпринимателям Пестерников порекомендовал для предотвращения ошибок на этапе производства предварительно согласовывать эскизы внешнего вида НТО с департаментом архитектуры.
 