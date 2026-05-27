Из Севастополя отправился «Театральный поезд»

Севастополь стал отправной точкой «Южного маршрута» всероссийского театрального проекта

Артисты за 35 дней проедет через 17 городов. Перед отправлением из Севастополя они представили зарисовку о пути и искусстве, а затем вручили арт-символ — образ города-сцены у Чёрного моря.

30 июня одновременно два состава — из Севастополя и из Владивостока — прибудут в Москву. Наш город в проекте представляют три коллектива: театр имени Луначарского со спектаклем «Горе от ума», театр юного зрителя с постановкой «Суворов — наука побеждать» и театр танца имени Елизарова с «Бахчисарайским фонтаном», «Кармен» и «Защитой Гения».

Первые показы пройдут в Симферополе и Краснодаре.

