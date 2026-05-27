В здании Центрального банка на Ластовой в момент прилета ракеты ВСУ находилось четыре человека

Напомним, во время сегодняшней атаки ВСУ на Севастополь одна из ракет попала в здание Южного управления Центрального банка.
В здании находились четыре человека, они не пострадали — окна были оклеены бронеплёнкой. Однако серьезно пострадал соседний дом на улице Ластовая площадь 7. Губернатор Севастополя пообещал, что УК приведет в порядок фасад и окна.
«Очевидно, что целью атаки была дестабилизация финансовой системы города. Очевидно и то, что ничего не вышло — вся банковская система Севастополя работает в штатном режиме», — подчеркнул губернатор Михаил Развожаев.
Также этой ночью пострадали два человека во время ракетного удара до административному зданию на улице Гоголя.
«К сожалению, выяснилось, что есть 2 пострадавших человека: это пожилой мужчина и женщина. У женщины травма глаза, у мужчины перелом и закрытая черепно-мозговая травма», — сообщил только что губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Он заверил, что людям, чьи квартиры и машины пострадали во время обстрела, будет оказана помощь. Для фиксации повреждений владельцам квартир нужно обратиться в муниципальные комиссии.
Напомним, в ночь на 27 мая Севастополь был атакован с воздуха, в том числе ракетами Storm Shadow. Сбито более 20 БПЛА в районе Северной стороны, Фиолента, Севастопольской бухты и бухты Омега.
Фото: МЧС Севастополя