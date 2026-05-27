Мать погибшего участника СВО лишилась 12 млн рублей, поверив мошенникам 

Женщину обманули под предлогом получения госнаграды, положенной ее сыну, погибшему в зоне проведения СВО. 75-летняя пенсионерка знала, что вот-вот её погибшему сыну должны посмертно присвоить медаль, поэтому без раздумий продиктовала данные, которые у нее спросили. Далее ее ввели в заблуждение, что якобы она сообщила личную информацию мошенникам и ее могут подозревать в спонсировании ВСУ. За три месяца она перевела аферистами все 12 млн, полученные после гибели сына.

По данному факту возбуждено уголовное дело за мошенничество.

Полиция Севастополя призывает горожан быть внимательными, не передавать свои личные данные неизвестным и перепроверять информацию, которую вам сообщают в ходе телефонного звонка.

