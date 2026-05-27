Контейнер со взрывчаткой обнаружен в Севастополе после ночной атаки ВСУ

Предмет, напоминающий коробку, обшитую пенопластом, был сброшен с БПЛА.

«Очевидно, что сбросы с БПЛА могут выглядеть и по-другому. Все они представляют опасность!

Пожалуйста, предупредите детей: ни в коем случае нельзя трогать, подбирать и переносить подобные предметы», — предупредил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

При обнаружении подозрительного предмета — отойдите на безопасное расстояние, оградите место и вызовите спасателей по номеру 112.

Напомним, в ночь на 27 мая Севастополь был атакован с воздуха, в том числе ракетами Storm Shadow. Сбито более 20 БПЛА в районе Северной стороны, Фиолента, Севастопольской бухты и бухты Омега.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: Михаил Развожаев